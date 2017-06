Arriva Patlabor: Un nuovo Anime che ricorda i robottoni degli anni 80

In occasione del Festival Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy, Taro Maki ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata che prende ispirazione dai robottini degli anni 80, ci stiamo riferendo a PATLABOR.

PATLABOR: Il nuovo Anime sui Robot di Maki

Patlabor narra le vicende di un gruppo di agenti della polizia che utilizzano i mecha Patrol Labor per sconfiggere la criminalità. L’anime è opera di un team composto dal registra Mamoru Oshii (Ghost in the Shell), dallo sceneggiatore Kazunori Ito (Lamù), dal mecha designer Yutaka Izubuchi (Yamato 2199), dalla character designer Akemi Takada (L’Incantevole Creamy) e dal mangaka Masami Yuuki (Birdy the Mighty).

La prima volta che abbiamo sentito parlare di questo progetto è stato nel 201 4 chiamato The Next Generation, composto da una mini serie composta da 7 episodi e un film girati in live action. Lo scorso anno invece è stato lanciato un corto intitolato Mobile Police Patlabor Reboot scritto, diretto e montato da Yasuhiro Yoshiura e realizzato dalla Japan Animator. Vi informiamo che in Italia il manga è stato pubblicato da Edizioni Star Comics mentre la serie tv e gli OAV da Yamato Video. Il terzo film invece non è ancora arrivato da noi.