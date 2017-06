La seconda stagione dell’Attacco dei Giganti arriva in DVD e Bluray ma solo in Giappone

Mentre in Italia abbiamo la possibilità di vedere in Streaming GRATIS e LEGALE la seconda serie dell’Attacco dei Giganti tramite la piattaforma VVVID, in Giappone a partire dal 21 Giugno sarà disponibile il DVD e Bluray della prima parte della nuova stagione basata sul manga di Hajime Isayama.

Il disco contenente i primi 6 episodi della seconda stagione sarà disponibile a breve in Giappone e si focalizzerà sull’arco narrativo “La Battaglia dei Giganti”. Il primo set è composto dai seguenti contenuti aggiuntivi:

Un film in realtà virtuale intitolato “Shingeki no Kyojin – ten 360° Taikan Theater ‘Hoeru‘”

Un opuscolo a colori

Accesso riservato al botteghino dell’evento del 29 ottobre al Tokyo Dome

Occhiali per la realtà virtuale

Gli ultimi episodi della seconda stagione arriveranno in Giappone dal 18 agosto. In Italia il manga è edito da Planet Manga ed è giunto al 21° volume pubblicato il 4 Maggio del 2017. Ad oggi sono stati pubblicati un totale di 93 capitoli di cui i primi 90 sono racchiusi in 22 volumi con il 23° in uscita il 9 Agosto.

Il successo del Manga ha dato vita ad una serie animata trasmessa nel 2013 con la prima stagione da 25 episodi ed una seconda giunta quest’anno GRATUITAMENTE online con i sottotitoli in lingua nostrana.

