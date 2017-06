Sam – Il ragazzo del West arriva in edicola con la Gazzetta

Koch Media e Yamato Video annunciano l’arrivo in Edicola di un’altro classico, questa volta si tratta di Sam – Il ragazzo del West, l’adattamento animato basato sul manga originale di Sohji Yamakawa e Noboru Kawasaki edito da Goen in Italia. La Gazzetta dello Sport è lieta di portare in edicola ben 13 DVD contenente tutti gli episodi della suddetta serie a partire dal 15 Giugno in versione rimasterizzata sia in audio che in video.

Il protagonista dell’anime che ha accompagnato la crescita di molti cowboy sta per tornare in edicola in versione rimasterizzata con una collezione di 13 DVD contenenti tutti gli episodi della serie e molto di più. La prima uscita godrà del prezzo lancio di € 4,99; le successive costeranno € 9,99.

Trama

Il giovane Isamu detto Sam è figlio di un uomo giapponese e di una donna pellerossa, per questo motivo il ragazzo è oggetto di schermo e discriminazione nel vecchio West in cui vive. Il padre scompare quando Sam è in fasce, allevato da una banda di fuorilegge lo rendono esperto nell’uso delle armi da fuoco. Nel pieno della sua adolescenza i compagni lo sottopongono ad una terribile prova, rapinare la banca di El Paso ma Sam stanco della vita da criminale rifiuta l’ordine, fuggendo per intraprendere una vita retta alla ricerca di suo padre.

Di seguito il piano completo dell’opera:

DVD 1 – 15/06/2017

La prova

Il primo duello

Killer Paburo

Un vano giuramento

DVD 2 – 22/06/2017

Questione di coscienza

Big Stone

Watari Katunoshin

Sun Boy

DVD 3 – 29/06/2017

Festa di Compleanno

La dolorosa rivelazione

L’incontro

Una decisione difficile

DVD 4 – 06/07/2017

Wanted

La resa dei conti

Duello nella Città Morta

Fino all’ultimo colpo

DVD 5 – 13/07/2017

Coltello Nazuma

I fratelli Scorpion

Una stella per Sam

Le maschere rosse

DVD 6 – 20/07/2017

Destini comuni

Ranch Morrison, addio!

Billy the Kid

Il canyon dell’oro

DVD 7 – 27/07/2017

Rivolta alla miniera

Uccidere o morire

L’attacco degli Angeli Neri

Il prezzo della vittoria

DVD 8 – 03/08/2017

Bakarus il pistolero

Il rapinatore solitario

La vendetta del settimo anno

Tamburi di guerra

DVD 9 – 10/08/2017

Il predicatore

Il sole sorge ancora

Nel cielo del West

Soldi facili

DVD 10 – 17/08/2017

La mappa strappata

I due sceriffi

La legge del più forte

Il piccolo rapinatore

DVD 11 – 24/08/2017

DVD 12 – 31/08/2017

Lotta sul fiume

La figlia dello sceriffo

La terra promessa

La città senza legge

DVD 13 – 07/09/2017

L’orientale

Il rapimento

Alla volta di Red River

Finalmente riuniti

A partire da luglio sarà disponibile l’edizione di Yamato Video in 8 DVD verrà riproposta da Koch Media in un unico box ad un costo non ancora definito.