Naruto torna in Giappone con la serie “originale” in alta definizione

Correva l’anno 2002 quando in Giappone arrivo per la prima volta sulle emittenti televisive la serie animata di Naruto, incentrata sul Manga di Masashi Kishimoto,trasmessa con i suoi 220 episodi fino al 2007. Oggi, a distanza di 10 anni la serie torna in Giappone in alta definizione per la gioia di tutti gli appassionati.

Il ritorno di Naruto

La serie originale fu trasmessa in formato 4:3 a definizione standard. Dal 221° episodio iniziò la saga di Shippuden basata sulla seconda parte del manga alla medesima risoluzione fino all’episodio 500, passando poi all’HD e 16:9.

In data odierna veniamo a conoscenza di una notizia che renderà sicuramente felici tutti coloro che vivono nel sol levante. La prima serie di Naruto arriverà in edizione rimasterizzata in alta definizione con risoluzione 1080p.

A confermarlo è stato Animax, nota emittente televisiva giapponese, la quale ha comunicato che trasmetterà gli episodi dal primo all’ultimo a partire dal 24 Giugno. Gli episodi ovviamente non sono stati ricreati da zero ma resi in alta definizione grazie al medesimo procedimento utilizzato di recente nei videogiochi, proponendo dunque un risultato più pulito e moderno ma con gli stessi errori nelle animazioni.

Trama