Lavorare con Miyazaki? Aperte le candidature!

Chi non ha mai sognato di lavorare con il celebre Miyazaki nella realizzazione di un lungometraggio? A quanto pare il sogno di molti animatori potrebbe diventare ben presto realtà, perchè Miyazaki ha comunicato di essere alla ricerca di animatori per la realizzazione di un nuovo progetto.

Lavorare con Miyazaki? Si può fare!

L’offerta di lavoro richiede di aver compiuto i 18 anni e di conoscere ovviamente la lingua giapponese. I candidati selezionati nel caso in cui non presentino grandi esperienze lavorative, dovranno seguire un corso nel quale impareranno le tecniche base richieste per il lavoro.

La candidatura effettuabile dal sito richiede l’invio del proprio curriculum accompagno ovviamente da alcuni lavori di animazione e illustrazione.Il luogo dove si terranno i lavori per il nuovo progetto che inizierà a Ottobre è Tokyo, per la precisione Koganei.

Il lavoro si svolgerà dalle 10 della mattina alle 7 di sera, 5 giorni a settimana più sedute straordinarie con uno stipendio di 200.000 yen al mese pari a 1.700 euro al cambio attuale. Se il vostro sogno è sempre stato quello di lavorare nel campo dell’animazione, in Giappone e sotto la supervisione di Miyazaki, allora questa è l’occasione che stavate aspettando!

Ricapitolando, i requisiti per candidarsi sono:

Padronanza della lingua giapponese

Essere maggiorenni, quindi aver compiuto 18 anni

Allegare al C.V i propri lavori di animazione

Se venite selezionati, a Ottobre inizierà la vostra carriera in Giappone!