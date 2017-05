Yamato Video e Koch Media annunciano il cofanetto di Daltanious

Koch Media e Yamato Video annunciano l’arrivo del cofanetto di Daltanious, la serie robotica prodotta da Sunrise e Toei Animation recentemente proposta anche in Edicola in formato DVD con la Gazzetta dello Sport.

Daltanious approda su AMAZON

Il primo box dei due previsti è già disponibile per il preordine ad un costo di 30 euro ed include 6 DVD con i restanti disponibili dal 30 Agosto. Koch Media ha affermato che la realizzazione del cofanetto è stata possibile grazie al successo della trasmissione su K2 TV.

Vi ricordiamo che Daltanious è stata la prima serie robotica ad approdare in edicola in collaborazione con la Gazzetta dello Sport.

Il pianeta terra è occupato dalle forze degli Akron… Ma i crudeli alieni non sanno che una nuova speranza sta per riaccendere il coraggio dell’umanità! Kento, a bordo del robot Antares, Dani, sulla navetta Gumper, e Beralios, il ruggente leone meccanico, si uniranno per scatenare il potente Daltanious, un paladino di ferro in grado di fronteggiare i mostri extraterrestri… La ribellione è cominciata!

Vi ricordiamo che i Grandi Robot in DVD continueranno i prossimi mesi con Combattler V (Agosto), God Sigma (Novembre) e General Daimos (2018). In ogni uscita è presente un DVD con la sigla originale e in italiano eseguita dai superobot oltre la giapponese, doppiaggio italiano rimasterizzato o in giapponese con la possibilità di attivare i sottotitolati, inoltre un booklet con approfondimenti sulla serie e sui personaggi.