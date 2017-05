Yamato Video annuncia i cofanetti deluxe dei robot di Go Nagai

La serie in DVD dedicata ai Grandi Robot continua con Ufo Robot Goldrake, Mazinger Z, Il Grande Mazinger e Jeeg Robot d’Acciaio, annunciati ufficialmente in data odierna dopo che Yamato Video ha acquistato i diritti Home Video per la pubblicazione ben 3 anni fa.

Yamato Video estende la collezione dei Grandi Robot in Edicola

Oltre le serie citate arriveranno in edicola con La Gazzetta dello Sport anche Getter Robot e Getter Robot G. Yamato Video tramite la pagina Facebook ufficiale ha affermato: “È giunta l’ora dei super box deluxe dedicati alle opere robotiche del maestro Go Nagai! Con quale serie partiamo? Suggerimenti? Idee? Richieste? Sarà un grande 2017”

Kiyoshi Nagai noto come GO Nagai è un fumettista e scritto giapponese autore di capolavori come Mazinga Z, Jeeg robot d’acciaio, Devilman, e molti altri ancora. Le nuove edizioni da collezione presentano un comparto audio e video rimasterizzati per la gioia degli appassionati. La prima uscita per ogni opera viene proposta come sempre ad un costo di 4,99 euro seguita dalle successive per 9,99 euro.

In ogni uscita è presente un DVD con la sigla originale e in italiano eseguita dai superobot oltre la giapponese, doppiaggio italiano rimasterizzato o in giapponese con la possibilità di attivare i sottotitolati, inoltre un booklet con approfondimenti sulla serie e sui personaggi.Non ci è ancora dato di sapere quando saranno disponibili, considerando che di recente è iniziata l’uscita di Planet Robot Danguard Ace ci vorranno diversi mesi prima di vedere le opere di GO Nagai in Edicola.