Planet Robot Danguard Ace arriva in edicola con la Gazzetta dello Sport

Continua la serie in DVD incentrata sui Grandi Robot con Planet Robot Danguard Ace, disponibile in edicola con la Gazzetta dello Sport in collaborazione con Yamato Video.

Planet Robot Danguard Ace arriva in edicola

Planet Robot risale al 1977 per opera di Leiji Matsumoto, il primo mech nella storia degli Anime, composto da 56 episodi nei quali viene narrata la storia di Arin, Tony e di tutti gli eroi uniti attorno al dottore Galax nella lotta contro i terribili Mechasatan.

La nuova edizione da collezione presenta un comparto audio e video rimasterizzati per la gioia degli appassionati. La prima uscita è disponibile dal 23 Maggio al prezzo di soli 4,99 euro seguito da altre e 13 nelle settimane successive per 9,99 euro.

Di seguito vi riportiamo il piano completo dell’opera:

01. Più forte del destino (23/05/2017)

02. Verso il domani! (30/05/2017)

03. Il volto scomparso (6/06/2017)

04. Il giorno che verrà (13/06/2017)

05. L’agguato al capitano Dan (20/06/2017)

06. Un ponte nel cielo (27/06/2017)

07. Tre giovani leoni (4/07/2017)

08. Un magnifico rivale (11/07/2017)

09. Lacrime di Arin (18/07/2017)

10. Oltre il sistema solare (25/07/2017)

11. Prometeo, il pianeta della speranza (1/08/2017)

12. Operazione distruzione cometa (8/08/2017)

13. L’amore è così bello e così triste! (15/08/2017)

14. La meravigliosa stella della libertà (22/08/2017)

Vi ricordiamo che i Grandi Robot in DVD continueranno i prossimi mesi con Combattler V (Agosto), God Sigma (Novembre) e General Daimos (2018). In ogni uscita è presente un DVD con la sigla originale e in italiano eseguita dai superobot oltre la giapponese, doppiaggio italiano rimasterizzato o in giapponese con la possibilità di attivare i sottotitolati, inoltre un booklet con approfondimenti sulla serie e sui personaggi.