Occhi di Gatto disponibile in Blu-ray!

YamatoVideo e Koch Media annunciano ufficialmente l’arrivo a partire dal 22 giugno della prima stagione in versione non censurata ed in alta definizione di Occhi di Gatto, uno degli anime più amati degli anni 80 con protagoniste le sorelle Kisugi.

Occhi di Gatto in Bluray

All’interno del cofanetto saranno presenti 36 episodi suddivisi in 5 dischi, un booklet esclusivo da collezione composto da 36 pagine con sinossi per ogni episodio ed illustrazioni inedite. La prima stagione dell’anime sarà editata anche in DVD con tanto di artwork.

Dati tecnici della versione in DVD:

Formato: 4:3

Audio: ITALIANO 1.0 / GIAPPONESE 1.0

Durata: 900 min (episodi 01-36)

Sottotitoli: italiano

Contenuti extra:

Include un booklet a colori esclusivo di 36 pagg. con sinossi, settei e gallery di illustrazioni.

Sigle textless, originali e versione tv italiana vintage

Edizione integrale – Telecinema dalle pellicole 16mm originali

Dati tecnici della versione in Blu-Ray:

Formato: 4:3

Audio: ITALIANO 1.0 / GIAPPONESE 1.0

Sottotitoli: Italiano

Durata: 900 minuti circa (episodi 01-36)

Contenuti extra:

Include un booklet a colori esclusivo di 36 pagg. con sinossi, settei e gallery di illustrazioni.

Sigle textless, originali e versione tv italiana vintage

Edizione integrale – Telecinema dalle pellicole 16mm originali

Trama