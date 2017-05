Digimon Adventure tri ispira uno spettacolo teatrale

Toei Animation apre ufficialmente un sito web dedicato alla nuova serie animata Digimon Adventure tri, nel quale siamo venuti a conoscenza di uno spettacolo teatrale intitolato L’avventura del primo Agosto, il quale andrà in scena presso lo Zepp Blue Theater Roppongi di Tokyo dal 5 al 13 Agosto.

Digimon Adventure arriva in Teatro

Lo spettacolo teatrale prodotto da Polygon Magic racconta la storia degli 8 DigiPrescelti tra cui Taichi Yagami, in uno spinoff della serie originale. Digimon Adventure tri è ambientato 6 anni dopo la prima avventura di Taichi e dei suoi amici nel Mondo digitale e 3 anni dopo lo scontro finale tra il gruppo di Hikari Yagami e BelialVamdemo. A 17 anni compiuti, Taichi si ritroverà ad affrontare una nuova avventura.

In Giappone sono usciti 4 dei 6 film previsti tra cui:

Digimon Adventure tri.- Capitolo 1: Riunione

Digimon Adventure tri.- Capitolo 2: Determinazione

Digimon Adventure tri.- Capitolo 3: Confessione

Digimon Adventure tri.- Capitolo 4: Perdita

Il quinto film è previsto nel corso dell’anno e si intitolerà Unione mentre il sesto e ultimo film uscirà nelle sale nel corso del 2018. I Digimon fecero il loro esordio per la prima volta nel lontano 1999. Il successo ottenuto dalle prime due serie ha reso possibile la realizzazione di Digimon tri. In Giappone i 54 episodi andarono in onda grazie alla Fuji Television dal 7 Marzo del 1999 al 26 Marzo del 2000 mentre in Italia l’anime è stato trasmesso dal 4 Settembre del 2000 tramite Rai 2.

L’anime ha ispirato numerosi gadget, videogiochi, lungometraggi ed altro ancora.