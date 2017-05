Dragon Ball Super: Le anticipazioni degli episodi di Maggio e Giugno

In data odierna siamo venuti a conoscenza di nuove interessanti informazioni legate ai prossimi episodi di Dragon Ball Super e vogliamo condividerle con voi, anticipandovi che riporteremo degli Spoiler per tanto la lettura è a vostro rischio e pericolo come si suol dire.

Dragon Ball Super: Il ritorno di un grande nemico

La Distruzione degli Universi è imminente,i lottatori più forti dovranno partecipare al Torneo del Potere per convincere il Creatore degli Universi a risparmiarli in caso di vittoria. Goku recluta per questa ardua impresa lottatori come Tenshinhan, C17 e 18, Crilin, Piccolo, Muten, Gohan, Vegeta e Majin Bu. Al torneo però Bu non si presenterà in quanto si è addormentato e il suo risveglio è previsto solo tra 2 mesi, Goku per evitare la squalifica dal Torneo deciderà di resuscitare il suo più grande nemico, chiedendo a Baba di riportare in vita per 24 ore il celebre Freezer, nonostante gli assensi degli altri lottatori.

Freezer accetterà di tornare in vita per mettersi al fianco di GOKU e dei suoi amici? Gli episodi che verranno trasmessi a Maggio e Giugno si focalizzeranno proprio su questo, probabilmente l’inizio del tornerò avverrà tra la metà di Giugno e Luglio inoltrato considerando che viene trasmesso un episodio a settimana. Vi ricordiamo che Dragon Ball Super prosegue con regolarità in Giappone mentre in Italia è fermo fino alla conclusione dei lavori di doppiaggio dei nuovi episodi.

Il manga viene distribuito con cadenza mensile dal 20 Giugno 2015 ed è attualmente giunto al 23° capitolo di cui i primi 15 raccolti in 2 volumi, il terzo volume sarà disponibile dal 2 Giugno mentre in Italia la serie è iniziata ad Aprile di quest’anno.