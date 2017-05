Dragon Ball Super: Freezer prende il posto di uno dei 10 guerrieri nel Torneo del Potere

A quanto pare l’Universo 7 non è realmente al completo come sembri per partecipare al Torneo del Potere. Poco prima di cominciare il grande scontro uno dei guerrieri per cause ancora ignote non potrà più partecipare al torneo, lasciando il posto al più grande nemico di GOKU ossia Freezer.

Freezer nel Torneo del Potere?

Nell’episodio 92 uno dei guerrieri del 7° Universo getterà la spugna non presentandosi al Torneo, Goku richiederà dunque al cattivo per eccellenza “Freezer” di partecipare, per ora si tratta di un rumor che vi invitiamo a prendere con le pinze, nonostante gli episodi 90/91/92 siano stati già confermati.

I titoli sono i seguenti:

14 maggio – Dragon Ball Super 90 – “Superando i limiti! Goku e Gohan“.

21 maggio – Dragon Ball Super 91 – “Quale Universo sopravviverà?! I guerrieri più forti si riuniscono!!“.

28 maggio – Dragon Ball Super 92 – “Emergenza! Tutti i 10 membri non sono presenti?“.

4 giugno – Dragon Ball Super 93 – “Tu sei il decimo guerriero! Goku si reca da Freezer!“

Secondo le voci di corridoio il lottatore che non sarà presente al Torneo è Majin Bu, il quale lascerà il suo posto al malvagio Freezer sconfitto tempo addietro sia in Dragon Ball Z che nello stesso Dragon Ball Super.