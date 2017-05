Holly e Benji in onda su Sky Atlantic 1993

Edizioni Star Comis annuncia ufficialmente la messa in onda del celebre Holly e Benji noto in Giappone come Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi sull’emittente televisiva Sky Atlantic 1993, la quale propone i 128 episodi della serie animata che ha accompagnato la crescita di molti.

Holly e Benji torna in TV

A partire dal 29 Aprile fino al 16 Maggio tramite Sky Atlantic 1993 (canale 111 di Sky), potete rivivere le vicende di Holly e Beni nei 128 episodi che compongono la serie che ha dato origine al mito e che ha accompagnato molti nella crescita tra gli anni 80 e 90.

Quanti pomeriggi trascorsi di fronte al televisore con i beniamini del calcio sognando di diventare come loro? La reidizione della prima serie con nuovi testi, adattamenti grafici ed altre migliorie è disponibile in volumi da 300 pagine, per chi vuole versare qualche lacrimuccia in onore dei vecchi tempi, non resta altro da fare che sintonizzarsi su Sky ogni giorno fino alla prossima settimana.

Holly e Benji narra le vicende di Oliver Hutton (Holly), un ragazzino giapponese figlio di una casalinga ed un capitano di navi, trasferitosi nella città di Fujisawa e iscritto all’istituto pubblico Newppy. Entrando nella squadra di calcio della scuola farà la conoscenza dell’ex calciatore brasiliano Roberto Sedinho, con il quale stringerà una forte amicizia e del celebre portiere Benjamin Price.

Holly e Benji è stato realizzato nel 1983 da Tsuchida Production ed è suddiviso in 128 episodi. L’anime è giunto in Italia 3 anni dopo con i nomi cambiati seppure in parte. Inutile dire che la serie ottenne molto successo tanto da permettere il doppiaggio anche delle restanti serie.