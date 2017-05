Boruto: Primi dettagli per il nuovo OAV

Con l’edizione rimasterizzata della serie Ultimate Ninja Storm, sarà disponibile un nuovo OAV (lungometraggio Anime), annunciato nel corso della conferenza dedicata al franchise, attraverso un nuovo video d’animazione incentrato su Boruto e sulla nuova generazione di Ninja.

Il ritorno di Boruto

Stando alle prime informazioni trapelate s ulla rete, si tratta del primo OAV incentrato su Boruto che focalizza l’attenzione degli spettatori su una missione in particolare affidata ai Ninja dopo il completamento degli esami. Tra i protagonisti troviamo Boruto, Sarada, Mitsuki, Chocho, Choji Akimichi , il maestro Konohamaru, Naruto in veste da Settimo Hokage e molti altri ancora provenienti dall’universo di Naruto.

Il nuovo lungometraggio verrà pubblicato in Giappone nel formato DVD a partire dal 27 luglio in concomitanza con la commercializzazione della Trilogy del videogioco Naruto Ultimate Ninja Storm, l’edizione rimasterizzata di tutti i capitoli della saga su PS4. In italia sarà disponibile dal prossimo autunno e oltre la trilogy sarà presente anche il nuovo Road to Boruto in una confezione speciale.

Gli OAV sono lungometraggi speciali incentrati sugli Anime che vengono trasmessi in TV o proiettati al Cinema e narrano vicende che non vengono trattate nell’Anime originale. Naruto attualmente conta ben 14 OAV trasmessi dal 2002 al 2014.

Trama di Boruto