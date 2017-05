Boruto: Naruto Next Generations si avvia alla conclusione?

La serie animata di Naruto Next Generations incentrata su Boruto e basata sul manga scritto da Ukyo Kodachi con i disegni di Mikie Ikemoto potrebbe concludersi con il sesto episodio intitolato “La lezione finale”.

Gli ultimi episodi della serie mostreranno un Boruto molto giovane in compagnia dei suoi amici alle prese con il primo anno dell’Accademia, intendi ad affrontare l’esame che gli conferirà il titolo di Shinobi. A partire da oggi sarà disponibile in Giappone il primo romanzo che narra tutti gli eventi accaduti nei primi due episodi dell’Anime, focalizzando l’attenzione del lettore sui momenti trascorsi all’Accademia ponendosi tra l’ultimo volume di Naruto e il primo di Boruto.

Il Villaggio della Foglia è cambiato, si è evoluto e vive in una nuova era pacifica, alti grattacieli, monitor computerizzati, distretti e strade dove le auto si spostano, il mondo dei Ninja è cambiato. Il leader è il Settimo Hokage, Naruto Uzumaki, il figlio Boruto per diventare Ninja dovrà frequentare l’accademia e come accadeva con il padre, anche Boruto è soggetto a pregiudizi essendo figlio dell’Hokage.