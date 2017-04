Alberto Olivero si ritira dal mondo del doppiaggio

Chi non è cresciuto con Dragon Ball Z? Alberto Olivero, doppiatore di Junior noto anche come Piccolo, ha ufficialmente annunciato il ritiro dalla scena dopo molti anni di carriera.

Alberto lascia il mondo del doppiaggio

Alberto Olivero non è solo noto per aver prestato la propria voce a Piccolo alias Junior di Dragon Ball ma è stato presente anche in serie come One Piece, Detective Conan e Yu Gi Oh (tanto per citarne qualcuna) senza contare i numerosi videogiochi tra cui Infamous, nel quale ha doppiatto il protagonista Cole MacGrath nei primi due capitoli. Nel video pubblicato su Youtube, il doppiatore annuncia il suo ritiro in grande stile, pare che il motivo sia attribuito a dei problemi di salute anche se non ci è ancora giunta conferma a riguardo.

Piccolo (Junior) è uno dei protagonisti del manga e anime di Dragon Ball fin dalla saga Z, disegnato dal mangaka Akira Toriyama. Inizialmente è uno degli antagonisti di Son Goku, ultimo figlio e reincarnazione del Grande Mago Piccolo, avversario ucciso in passato da Goku. Junior è stato concepito dal genitore prima di morire per vendicarsi dell’affronto subito. Piccolo per adempire al suo destino si iscriverà al 23° torneo Tenkaichi per affrontare Goku ma nella finale della competizione viene sconfitto, siglando con il tempo un ottimo rapporto sia con Goku che con Son Gohan, diventando il suo severo maestro e grande amico.

Non possiamo far altro che ringraziare Alberto Olivero per aver accompagnato la crescita di molti ed auguragli una buona guarigione.