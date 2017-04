Una nuova stagione per Pokémon Sole e Luna ma negli Stati Uniti

Arriva la conferma ufficiale, a partire da Maggio Pokèmon Sole e Luna torna su Disney XD in USA con una nuova serie, l’annuncio è stato rilasciato tramite il canale Twitter ufficiale di dei Pokèmon.

Una nuova serie per i Pokèmon

La ventesima stagione che vedrà protagonisti Ash Ketchum e Pikachu è ambienta nella regione Alola alla scoperta di nuovi Pokèmon da catturare ed allenatori da fronteggiare, non mancherà il team Rocket che cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote al celebre Ash.

Non ci è dato di sapere quando arriverà anche in Italia, non ci resta che attendere per scoprirlo. I Pokèmon sono giunti in terra nostrana per la prima volta tra il 2000 e 2008 su Italia 1 e successivamente Disney XD e K2. Dopo il successo di Pokèmon Rosso e Blu pubblicati da Nintendo e Game Freak sul Gameboy nel lontano 1996, fu deciso di realizzare una serie animata basata sui giochi prodotti.

La grande avventura di Ash Ketchum e dei suoi Pokèmon è iniziata il primo aprile degli anni 90, deciso a partire per il mondo alla ricerca di Pokèmon, il giovane Ash svegliatosi tardi nel giorno della sua partenza, troverà solo Pikachu ad attenerlo presso il laboratorio del Prof Oak e con il quale stringerà un’eterna amicizia. I Pokèmon sono stati distribuiti in 74 paesi ed è suddiviso in 6 serie: Monsters, Advanced Generation, Diamond & Pearl, Best Wishes!, XY e Sun & Moon con ben 20 stagioni in Europa e USA.

Il nome del protagonista deriva da Satoshi Tajiri il creatore della serie mentre il rivale dal celebre Miyamoto (nelle versioni giapponesi). Attualmente Pikachu è la mascotte dei Pokèmon in quanto è il più popolare e dall’aspetto rassicurante.