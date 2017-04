Jeeg Robot d’Acciaio torna in Edicola con i DVD

A partire dal 2 Maggio RCS MediaGroup riporta in edicola la collezione in DVD della serie animata Jeeg Robot d’Acciaio ideata da Go Nagai negli anni 70.

Il ritorno di Jeeg in edicola

Come ogni collana in DVD, le uscite sono settimanali e composte da un totale di 12 DVD per 46 episodi con audio e video rimasterizzati ed ovviamente la sigla italiana dell’epoca con la possibilità di usufruire sia del doppiaggio italiano che giapponese con i sottotitoli. La prima uscita costa 1,99 euro mentre le successive 9,99 euro.

Di seguito le uscite:

Il piano completo dell’opera: 1 – Il risveglio dei mostri (2 Maggio 2017); 2 – Macchie solari (9 Maggio 2017); 3 – Prigioniero di Himika (16 Maggio 2017); 4 – Nessun compromesso (23 Maggio 2017); 5 – Costretto a battersi (30 Maggio 2017); 6 – Trappola infernale (6 Giugno 2017); 7 – Il segreto della campana di bronzo (13 Giugno 2017); 8 – La scomparsa di Miwa (20 Giugno 2017); 9 – La rosa nera (27 Giugno 2017); 10 – Raggi Omega (4 Luglio 2017); 11 – Il ritorno di Himika (11 Luglio 2017); 12 – Fino all’ultimo respiro (18 Luglio 2017).

Cogliamo occasione per ricordarvi che Yamato Video recentemente ha portato in edicola anche I Grandi Robot e Dragon Ball Movies.

Trama