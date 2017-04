Spende 5.000$ per assomigliare a Trunks

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di persone che hanno speso un patrimonio in operazioni chirurgiche per assomigliare ai loro personaggi preferiti e tra questi vi è Julian Louw, che ha preso la decisione di investire 5 mila dollari per trasformarsi in Trunks.

Cambia vita e diventa Trunks

Il sudafricano Julian Louw, attualmente resistente negli Stati Uniti, è cresciuto come molti con Dragon Ball Z ma a differenza della massa ha deciso di stravolgere la sua vita e il suo aspetto fisico sottoponendosi ad un duro allenamento e probabilmente operazione chirurgiche per trasformarsi in Trunks.

Ecco quali sono state le sue parole a riguardo:

Dragon Ball Z è uno degli Anime più profondi e intensi che abbia mai visto. Quando le persone mi vedono vestito da Trunks scorgo nei loro occhi la sorpresa. Ero un sognatore a scuola, potremmo dire che ero un ragazzo debole, Dragon Ball Z è stata la mia via di fuga. Quando sono vestito da Trunks mi sento potente, carismatico, come se fossi pronto a rendere le persone sorridenti.

Se siete interessati a vedere la sua completa trasformazione in Trunks, potete trovare le sue foto su Instagram. La domanda a questo punto sorge spontanea, sareste disposti a spendere migliaia o centinaia di euro per assomigliare al vostro personaggio preferito? Vi ricordiamo che Dragon Ball Super attualmente è sospeso in Italia fino a quando i nuovi episodi non verranno doppiati, nel frattempo invece in Giappone prosegue senza sosta.