Un nuovo Anime per Ghost in the Shell

Direttamente dalla casa editrice Kodansha con la collaborazione dello studio di animazione Production I.G Kodansha e Production I.G, arriva una nuova serie animata per Ghost in the Shell, incentrata sul manga cyberpunk di Kokaku Kidotai e Masaumne Shirow.

Ghost in the Shell torna con una nuova serie

Il nuovo progetto vederà la direzione di Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki noti per aver lavorato a Bubblegum Crisis, Megazone 23 e Captain Harlock 3D, oltre l’adattamento di Appleseed e due film in computer grafica.

Il manga originale ideato da Masamune Shirow è stato lanciato per la prima volta nel lontano 1989 tramite la rivista Younng Magazine di Kodansha, il quale ha visto dei seguiti verso la metà degli anni 90, ci stiamo riferendo ovviamente a GITS 2 Manmachine Interface e GITS 1.5 Human-Error Processor.

Production I.G è nota per aver realizzato il primo film d’animazione su direzione di Mamoru Oshii nel 1995, dando vita tra il 2002 e 2004 alla serie TV Ghost in the Shell Stand Alone Complex e al film Innocence con l’aggiunta di un OAV, Solid State Society, nel 2013, Ghost in the Shell: Arise nel 2014 ed Alternative Architecture nel 2015, ed ovviamente il recente film Ghost in the Shell uscito da poco al cinema.

Dal manga originario sono stati poi realizzati due film d’animazione, live action, 3 serie televisive, due special e 3 videogiochi:

Ghost in the Shell (1995, regia di Mamoru Oshii),

(1995, regia di Mamoru Oshii), Ghost in the Shell – L’attacco dei cyborg (2004, regia di Mamoru Oshii);

Ghost in the Shell (2017, regia di Rupert Sanders),

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002, regia di Kenji Kamiyama),

(2002, regia di Kenji Kamiyama), Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG (2004, regia di Kenji Kamiyama),

(2004, regia di Kenji Kamiyama), Ghost in the Shell: Arise (miniserie di 4 OAV di un’ora) (2013, regia di Kazuchika Kise);

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society conclude le vicende narrate nelle due serie Stand Alone Complex (2006, diretto ancora da Kenji Kamiyama),

conclude le vicende narrate nelle due serie Stand Alone Complex (2006, diretto ancora da Kenji Kamiyama), Ghost in the Shell: The New Movie (noto anche come Ghost in the Shell: The Rising) conclude la miniserie Arise (2015, regia di Kazuchika Kise);