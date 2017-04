La serie animata dei Pokèmon compie 20 anni

Ebbene si, sono trascorsi già 20 anni dalla prima messa in onda della serie animata sui Pokèmon. Correva l’anno 1997 quando TV Tokyo trasmetteva la prima puntata di quello che oggi è uno dei franchise più amati dal pubblico e che ha visto numerosi videogiochi, gadget, manga ed altro ancora nel corso degli anni.

Tanti auguri ai Pokèmon

La grande avventura di Ash Ketchum e dei suoi Pokèmon è iniziata il primo aprile degli anni 90, deciso a partire per il mondo alla ricerca di Pokèmon, il giovane Ash svegliatosi tardi nel giorno della sua partenza, troverà solo Pikachu ad attenerlo presso il laboratorio del Prof Oak e con il quale stringerà un’eterna amicizia. I Pokèmon sono stati distribuiti in 74 paesi ed è suddiviso in 6 serie: Monsters, Advanced Generation, Diamond & Pearl, Best Wishes!, XY e Sun & Moon con ben 20 stagioni in Europa e USA.

In Italia l’anime è stato trasmesso su Italia 1 dal 2000 al 2008 mentre dall’anno successivo la serie si è spostata sul canale satellitare Jetix con l’undicesima stagione, le restanti vengono trasmesse su Disney XD e K2. Dopo il successo meritato di Pokèmon Rosso e Pokèmon Blu pubblicati nel 1996, Game Freak e Nintendo decisero di rendere il videogioco una serie animata, sviluppando successivamente ulteriori titoli del franchise come Pokèmon Oro e Argento, Sole e Luna e cosi via dicendo.

Il nome del protagonista deriva da Satoshi Tajiri il creatore della serie mentre il rivale dal celebre Miyamoto (nelle versioni giapponesi). Attualmente Pikachu è la mascotte dei Pokèmon in quanto è il più popolare e dall’aspetto rassicurante.