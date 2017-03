Mazinger Z: Arriva il primo teaser trailer del film animato targato Toei Animation

Mazinger Z arriva in Italia con il nuovo film su distribuzione Lucky Red. A distanza di 45 anni dalla nascita di Mazinger, Toei Animation per celebrare l’anniversario realizza il primo lungometraggio animato dedicato al celebre robottone con il quale molti sono cresciuti.

Un lungometraggio animato per Mazinger Z

Mazinger Z è il capo degli anime robotici i n quanto è stato il primo Anime a vedere come protagonista un robot pilotato da un essere umano, seguito negli anni successivi da Goldrake, Jeeg, Gundam e cosi via dicendo. In data odierna Toei Animation ha pubblicato il primo teaser trailer che vogliamo condividere con voi, in occasione dell’AnimeJapan 2017 svoltosi a Tokyo intitolato Mazinger Z The movie o in giapponese Gekijoban Mazinger Z.

Il manga è serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal 2 Ottobre del 1972 al 13 Agosto del 1973 composto complessivamente da 5 volumi con la serie animata trasmessa dal 3 Dicembre del 1972 al primo Settembre del 1974 con 92 episodi. Il debutto in italia è avvenuto per la prima volta nel 1980 su Rai 1 (Rete 1 all’epoca) ma furono trasmessi solo 56 episodi dei 92 complessivi, i restanti andarono in onda nel 2015 su Man-Ga.

Di seguito vi riportiamo il trailer diffuso poche ore fa: