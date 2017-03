Dragon Ball Super: Akira Toriyama svela il vero nome di Mr Satan

Akira Toriyama ancora una volta dimostra il suo interesse per uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball Super ossia Mr Satan, campione del mondo di arti marziali e simbolo umano che allenta la tensione con la sua ironia.

Akira svela il nome di Mr Stan

Mr. Satan inizialmente doveva essere solo una comparsa, successivamente Akira decise di dargli un ruolo molto più importante. Con il passare degli anni è diventato parte integrante di Dragon Ball tanto da far balenare nella mente di Akira di renderlo protagonista.

Credete che il suo vero nome sia realmente Mr Satan? No di certo! Toriyama ha affermato che Mr.Satan è il suo nome d’arte sul ring ma in realtà ne possiede uno totalmente differente. La domanda sorge spontanea, come si chiama in realtà?

Gli ho dato un nome prendendo spunto dagli atleti di arti marziali e wrestler, il suo vero nome è Mark. Satan non divide l’identità con il nome e cognome in quanto la regione dove vive non lo contraddistingue, per cui il suo nominativo è semplicemente Mark che corrisponde all’anagramma di Akuma ossia demone o diavolo.

Svelato dunque il mistero che si cela dietro questo nomignolo.