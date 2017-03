Godzilla: Tutto quello che c’è da sapere sull’Anime

In data odierna siamo venuti a conoscenza di tutti i dettagli sulla serie animata Godzilla: Kaiju Wakusei che tradotto diventa Il pianeta dei Mostri Giganti, previsto nei cinema a Novembre in Giappone e successivamente in tutto il mondo tramite NETFLIX.

Godzilla approda nei cinema come Anime

La storia narra l’abbandono della Terra da parte del genere umano per fare rotta verso un pianeta alieno di nome Tau Cetus, distante 11.9 anni luce dalla Terra. Le condizioni ambientali risultano tutt’altro che favorevoli allo sviluppo della vita, cosi che il giovane Haruo decide di guidare la fazione di coloro che intendono tornare sulla Terra. Dopo un lungo viaggio durato 20 mila anni, Haruo e i suoi compagni si ritroveranno in un nuovo ecosistema con creature come Godzilla a farla da padrone. Riuscirà il genere umano a riprendersi la Terra?

L’anime è diretto da Kobun Shizuno (noto per Detective Conan, Ken il Guerriero e molti altri capolavori) con la storia e la sceneggiatura a cura di Gen Urobuchi noto per Puella Magi Madoka Magica, Fate Zero e Psycho-Pass. Le animazioni sono invece affidate al Polygon Pictures, uno studio di sviluppo autore di Knights of Sidonia e Ajin. Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni. Se vi recate in Giappone a Novembre non lasciatevi sfuggire questo nuovo lungometraggio animato.