DC Comics annuncia Super Heroes VS Eagle Talon con un trailer

Il crossover tra Batman e la Justice League ha un trailer ufficiale. Lo studio d’animazione DLE Inc ha annunciato la produzione del suddetto film d’animazione intitolato Super Heroes VS Eagle Talon, nel quale i supereroi della DC Comics incontrano i protagonisti della famosa serie animata Himitsu Kessha Taka no Tusme nota come Eagle Talon.

Un trailer per il nuovo crossover DC Comics

La trama del film vede l’arrivo del Joker in Giappone ai giorni nostri con lo scopo di rubare le armi segrete della Eagle Talon con l’aiuto della splendida a perfida Harley Quinn. La Justice League è sulle loro tracce ma qualcosa non va in Batman. DC Super Heroes VS Eagle Talon uscirà in Giappone questo autunno mentre il film della Justice League targato Warner Bros debutterà il 18 Novembre nelle sale cinematografiche del sol levante.

Bruce Wayne stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince per affrontare un nuovo terribile nemico. Batman e Wonder Woman dovranno reclutare un team di metaumani per combattere al loro fianco. Riuscirà il team di supereroi composto da Wonder Woman, Acquaman, Cyborg e Flash a salvare il Pianeta Terra dalla minaccia che incombe?

Di seguito vi riportiamo il trailer d’annuncio ufficiale del lungometraggio animato: