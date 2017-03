Naruto si avvicina alla conclusione

Andata in onda per la prima volta nel lontano 15 Febbraio del 2007, dopo 10 anni la serie animata di Naruto giunge alla conclusione. A partire dalla seconda settimana di Aprile andrà in onda una nuova serie chiamata The Snack World.

Addio Naruto: La fine dell’Anime

La serie animata di Naruto Shippuden a partire da Febbraio ha iniziato gli eventi narrati nel romanzo del Villaggio della Foglia incentrati in una missione speciale nella quale tutti devono trovare un regalo per il matrimonio di Naruto e Hinata. L’arco narrativo si basa dunque sugli ultimi episodi della saga intitolati Il villaggio della Foglia: Il giorno perfetto per il matrimonio scritto da Sho Hinata e illustrato da Masashi Kishimoto.

L’arco narrativo si pone tra il penultimo e l’ultimo capitolo ufficiale del Manga, considerati parte integrante dell’intera opera, con conclusione prevista per il 23 Marzo sul numero 500. L’episodio finale sarà focalizzato sul messaggio di Iruka da spedire allo sposo Naruto come regalo di nozze. Tramite il Weekly Shonen Jump siamo venuti a conoscenza che la fine di Naruto avverrà esattamente il 5 Aprile in concomitanza con l’inizio di Boruto: Naruto Next Generations, un nuovo anime che andrà in onda subito dopo la fine della saga originale prima dell’arrivo di The Snack World.

Ricapitolando, in Giappone il 5 Aprile si terrà l’ultimo episodio di Naruto, il quale verrà seguito dai nuovi episodi incentrati su Boruto nelle due settimane successive prima di lasciare il posto a The Snak World.