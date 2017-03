La Gazzetta dello Sport presenta I Grandi Robot in DVD

La Gazzetta dello Sport è lieta di annunciare i Grandi Robot, una colonna dedicata agli anime robotici del passato in DVD, la quale include le serie complete come Daltanious, Danguard A ,Combattler V,God Sigma e General Daimos.

I Robot del passato tornano in edicola

Con la Gazzetta dello Sport è possibile portarsi a casa le serie complete di Anime robotici che hanno fatto la storia, in DVD con contenuti extra e un booklet di 24 pagine. La collana Daltanious seguita da tutte le altre nei mesi successivi.

In ogni uscita è presente un DVD con la sigla originale e in italiano eseguita dai superobot oltre la giapponese, doppiaggio italiano rimasterizzato o in giapponese con la possibilità di attivare i sottotitolati, inoltre un booklet con approfondimenti sulla serie e sui personaggi.

Ogni serie è composta da 12 DVD per un totale di 4 episodi ciascuno, la prima uscita è già disponibile ad un costo di 4,99€ la quale verrà seguita da tutte le altre con cadenza settimanale ad un prezzo di 9,99 euro. Nella seconda uscita è previsto un cofanetto porta DVD e nella terza il porta fascicoli.