Dragon Ball Super: Nomi e volti dei 12 Kaioshin

Dopo i Dei della Distruzione, sono stati svelati i 12 Kaioshin presenti in Dragon Ball Super in occasione dell torneo Zeno Sama, i quali saranno presenti nell’arco narrativo intitolato “La sopravvivenza degli Universi”.

Dragon Ball Super: I kaioshin dei multiversi

Con l’episodio 81 della serie animata Dragon Ball Super intitolato “Bergamo il distruttore contro Son Goku! Chi sarà il più forte?!?, sono stati svelati i 12 Kaioshin che potete vedere nella foto riportata in alto e che vi riportiamo di seguito nel dettaglio:

ANATO: Kaioshin del 1° Universo.

Kaioshin del 2° Universo.

EA: Kaioshin del 3° Universo.

KURU: Kaioshin del 4° Universo.

OGUMA: Kaioshin del 5° Universo.

SUMU, o SUMA o SUME : Kaioshin del 6° Universo.

SHIN: Kaioshin del 7° Universo.

IRU: Kaioshin dell’8° Universo.

ROU: Kaioshin del 9° Universo.

GOWASU: Kaioshin del 10° Universo.

KAI: Kaioshin dell’11° Universo.

AGU: Kaioshin del 12° Universo.

Goku, Zeno e il Re Supremo di tutti gli Universi stanno per dare vita ad un nuovo torneo di arti marziali al quale parteciperanno i campioni di tutti gli Universi, il suddetto evento però è l’inizio della distruzione universale. Quali sono i premi che attendono il vincitore? Cosa accadrà agli sconfitti? Non vi resta che vedere gli episodi per scoprirlo.

Dragon Ball Super è una serie animata prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Giappone dall’emittente televisivo Fuji Television, collocato dopo la sconfitta di Majin Bu, giunto attualmente all’81° episodio. L’edizione italiana è iniziata quest’anno mentre il Manga arriverà con il primo volume a partire dal 26 Aprile grazie a Star Comics.