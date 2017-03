Gli Anime più attesi della primavera 2017

La primavera è alle porte e con essa anche i nuovi Anime del momento. Ma quali sono i più attesi? Scopriamoli insieme anticipandovi che andranno in onda a partire da questo mese e in quelli successivi.

Boruto: next generation

La prima serie è sicuramente Boruto Next Generation, la quale vede come protagonista il figlio di Noruto e i suoi compagni d’avventura. Dopo il film tratto dal manga supervisionato da Kishimoto, Boruto arriva con una serie tutta sua. Riuscirà Boruto ad essere all’altezza di suo padre?

Shingeki of Bahamut: virgin soul

La prima stagione fu trasmessa nel lontano 2014 sotto il nome di Shingeki no Bahamut Genesis. A distanza di 3 anni arriva il sequel di una delle serie più seguite. Favaro Leone e i suoi compagni dopo aver combattuto il pericoloso Bahamut in una feroce battaglia, si ritrovano ad affrontare nuove forze oscure del sottosuolo, riusciranno ad avere la meglio?

Sword Oratoria

Spin off della popolare serie di light novel DanMachi, Sword Oratoria vede come protagonista la giovane e bellissima Aiz Wallenstein, nota per la sua abilità da spadaccina più forte del mondo. La sua potenza è seconda alla sua bellezza, una delle poche ad aver raggiunto il livello 50. Dietro spada e armatura vi è un cuore gentile e in grado di aiutare i più deboli.

Berserk S2

Uno tra i più attesi Anime della stagione è Berserk. Nonostante la scorsa stagione abbia deluso le aspettative di molti, i suoi produttori non si arrendono e sono pronti a tornare alla carica con il sequel. Non vi sono molte anticipazioni a riguardo, ma l’arco narrativo di questa nuova stagione dovrebbe proseguire le vicende lasciate in sospeso.

Kuroko no Basket: last game

Per gli amanti dello sport vi è Kuroko no Basket last Game. I ragazzi del Basket dovranno vedersela con avversari molto forti mai incontrati prima d’ora. Riusciranno ad unire le forze per contrastare il nuovo nemico? Con l’aiuto del sesto uomo fantasma, gli assi del Basket dovranno impegnarsi sodo per l’ultimo gioco!

Shingeki no Kyojin S2 A distanza di anni dalla prima serie, l’attacco dei giganti torna finalmente con il sequel. Eren e i compagni della legione dovranno lavorare sodo fianco a fianco per eliminare la minaccia dei giganti. L’arco narrativo è composto da un totale di 25 episodi circa e coprirà buona parte del Manga in corso.