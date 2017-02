Yattaman arriva in Edicola con la serie in DVD

Chi non è cresciuto con Yattaman? La famosa serie del Trio Drombo arriva in edicola in collaborazione con Yamato Video, Corriere dello Sport e Tuttosport. La saga completa in DVD per collezionisti e amatori!

Yattaman in Edicola: Tutti i DVD della serie animata!

Dopo la collezione di action figure, arriva in edicola la saga completa in formato DVD. A partire da oggi e per le prossime settimane, troverete in edicola al costo di 9,99€ + il costo del giornale, un DVD della raccolta Yattaman Cult Collection per un totale di 22 uscite. Ogni settimana potete recuperare un differente DVD della serie prodotta da Tatsunoko Production con il cofanetto per contenere l’intera saga nella prima uscita.

Yattaman è parte della saga delle Time Bokan ossia macchine del tempo, ideato da Tatsuo Yoshida, co-fondatore della Tatsunoko Production e autore anche di Kyashan, Hurrican Polymar, Tekkaman e molti altri. Fu trasmesso per la prima volta in Giappone nel periodo compreso tra il 1977 e il 1979, giunto in italia per la prima volta negli Anni 80. I DVD ovviamente possono essere riprodotti non solo su lettori DVD ma anche console e PC (qualora si disponga naturalmente di un lettore o masterizzatore DVD).

Cosa aspettate? Correte in edicola ed acquistate il Corriere dello Sport o Tuttosport per portarvi a casa un DVD della collana Yattaman!