Microsoft regala la prima stagione di Fairy Tail

Ebbene si, non si tratta di un errore, Microsoft ha deciso di regalare a tutti i possessori Xbox One, la prima stagione di Fairy Tail, scaricabile ovviamente dalla store della console.

Fairy Tail GRATIS su Xbox One, ma solo la prima stagione!

Tutti i giocatori Xbox One, da oggi possono scaricare gratuitamente tutta la prima stagione di Fairy Tail sulla propria console, composta da un totale di 12 episodi in lingua nostrana, accessibile non solo su console ma anche su PC Windows 10 e Smartphone.

Fairy Tail è un manga shonen fantasy scritto e illustrato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone nel 2006 con oltre 500 capitoli raccolti in 59 volumi. In Italia il manga è stato acquisito da Star Comics con la pubblicazione avvenuta 2 anni più tardi a cadenza bimestraie, mentre la ristampa è stata pubblicata lo scorso anno. Il manga ha dato vita ad una serie televisiva animata prodotta da A-1 Pictures in collaborazione con Satelight nel 2009 in Giappone, interrotta il 30 Marzo del 2013 al 175° episodio per poi essere ripresa il 5 Aprile 2014 e conclusasi il 26 marzo 2016.

In Italia è stata trasmessa la prima volta la scorsa estate sulla Rai ma incompleta, infatti solo 149° per ora sono giunti da noi. Fairy Tail narra la storia di una delle più famose gilde che vede come protagonisti Lucity Heartphilia, una giovane maga degli Spiriti Stellari, Natsu Dragonil, un mago del fuoco e il gatto volante Happy.