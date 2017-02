Un nuovo Anime per Guru Guru

E’ ufficiale, il nuovo adattamento Anime di Guru Guru è in fase di sviluppo, ad annunciarlo è stata la stessa Square Enix sul magazine Monthly Shonen Gangan. Sull’account Twitter del manga è stato rilasciato il primo teaser visuale che potete vedere di seguito.

Guru Guru torna in TV

La nuova serie animata non è un sequel della precedente ma una sorta di reboot, riproporrà infatti le prime avventure di Nike e Kukuri. Il manga è stato ideato e serializzato nel periodo compreso tra il 1992 e il 2003 attraverso le pagine della rivista Monthly Shonen Gangan, ispirando la serie animata andata in onda tra il 1994 e il 1995 e trasmessa su Italia 1 e Rai 2. Guru Guru noto da noi anche come il girotondo della magia, è un manga fantasy ideato da Hiroyuki Etou.

Il manga è una parodia di opere come Dragon Quest, Final Fantasy, Dark Cloud o The Legend of Zelda. Esistono due serie animate, la prima è stata trasmessa nel 1994 e conta 45 episodi, la seconda invece nel 2000 con 38 episodi intitolata Batticuore della magia. Le due serie non hanno collegamento tra loro in quanto la prima è stata realizzata quando il manga era all’inizio, l’altra invece racconta le vicende del manga.

Fu realizzato anche un film intitolato La leggenda del cetriolo della felicità. Il manga è stato pubblicato in Italia grazie a Dynit ed è composto da 26 volumi, purtroppo si è interrotto al nono. La sigla italiana è curata da Di Sanzo, Lucato e Tibaldi con l’interpretazione di Cristina Valenti, mentre la seconda stagione a cura di Mirko Fabbreschi e Fabrizio Mazzotta con l’interpretazione di Raggi Fotonici.

Il manga ha dato vita anche ad uno spinoff chiamato Buyuuden Kita Kita e incentrato su Hedvarg.