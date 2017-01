I 20 anime da guardare in punto di morte secondo gli Otaku

Da un recente sondaggio condotto su 10 mila otaku, è emersa una classifica di 20 Anime da vedere in punto di morte come se non ci fosse altro a cui pensare, scopriamo insieme quali sono. A rispondere al sondaggio vi sono giovani tra i 10 e i 29 anni suddivisi ovviamente per sessi di cui il 54% maschile e il 46% femminile.

Cosa vedere in punto di morte? Ce lo dice questa classifica!

20° POSTO – FATE/ (SERIE): 156 voti

All’ultimo posto della classifica troviamo la light novel Fate, la quale raccolta la storia di un giovane di nome Shiro Emiya rimasto orfano con l’obiettivo di diventare un Paladino della Giustizia ma dovrà fare i conti con i potenti maghi chiamati Master.

19° POSTO – L’ATTACCO DEI GIGANTI: 183 voti

Proseguendo troviamo il celebre Attacco dei Giganti, il quale narra la storia di una sola razza terrestre sopravvissuta alla furia omicida e carnivora dei giganti.

18° POSTO – MY TEEN ROMANTIC COMEDY SNAFU: 188 voti

La commedia romantica adolescenziale nonostante non abbia riscosso molto successo è stata una di quelle citate nel sondaggio, da vedere in punto di morte e con i suoi 188 voti ottiene il 18° posto nella classifica. Narra le disavventure di uno studente intelligente e antisociale quanto pessimista, costretto ad unirsi ad un Club di volontariato del suo liceo dovrà farà la conoscenza della ragazza più carina ed estroversa.

17° POSTO – NATSUME DEGLI SPIRITI: 197 voti

Se credete nell’immortalità della vostra anima e quindi di una vita dopo la morte, allora Natsume potrebbe fare al caso vostro. Narra le vicende di un ragazzo in grado di vedere gli spiriti, aiutato da un gatto panciuto

16° POSTO – DORAEMON: 220 voti

Ebbene si, anche Doraemon è uno degli Anime più visti in punto di morte o meglio dire più desiderati in questo ultimo istante di vita, probabilmente legato alla nostalgia chi può dirlo.

15° POSTO – UTA NO PRINCE-SAMA: 223 voti

I ragazzi dell’ugola d’oro sono tra i più ambiti in punto di morte. Sognano di diventare i principi del canto, idol e cantautori di domani, contendendosi la timida e splendida Haruka.

14° POSTO – A CERTAIN… (SERIE): 233 voti

Ambientata in una light novel, una città accademica dove convivono la scienza e l’arte, antiche organizzazioni dai poteri soprannaturali sono in lotta tra loro.

13° POSTO – ONE PIECE: 236 voti

Anche One Piece è tra gli Anime più richiesti in punto di morte. L’opera piratesca di Eiichiro Oda unisce i classici agli shonen e manga per ragazzi.

12° POSTO – DRAGON BALL: 265 voti

Non poteva di certo mancare Dragon Ball all’appello. La serie cult degli anni 90 è una delle più gettonate al punto da meritare un dodicesimo posto in classifica.

11° POSTO – DETECTIVE CONAN: 271 voti

Se la vostra morte è attribuita ad un omicidio, non c’è niente di più azzeccato che Detective Conan. L’opera narra le vicende di Shinichi Kudo il quale si ritroverà nuovamente bambino e dovrà scoprire l’identità dell’organizzazione segreta causa della sua mutazione, risolvendo casi in ogni episodio.

10° POSTO – PUELLA MAGI MADOKA MAGIKA: 301 voti

Magi Madoka Magica narra le vicende di magical girl, un mix tra le guerriere Sailor e Doremì.

9° POSTO – CODE GEASS: LELOUCH OF REBELLION: 332 voti

Le due stagioni proposte hanno permesso a CODE GEASS di entrare a far parte di una delle classifiche più macabre della storia. Il Composto da 25 episodi per ogni stagione, l’anime è ambientato in un mondo dove 3 super potenze si contendono la supremazia tramite robot giganti.

8° POSTO – K-ON!: 372 voti

Con i suoi 372 voti, anche il gruppo musicale più famoso negli Anime merita un posto in questa macabra classifica, apprezzato maggiormente da un pubblico maschile.

7° POSTO – LOVE LIVE!: 405 voti

Erede spirituale di K-ON, anche Love Live ha il suo posto in classifica. Le protagoniste diventeranno delle idol per salvare la loro scuola. Quale canzone potrebbe accompagnare il vostro ultimo viaggio verso l’aldilà?

6° POSTO – SWORD ART ONLINE: 464 voti

Non c’è niente di meglio che entrare in un videogioco come ultimo desiderio prima di morire, potete farlo con SAO.

5° POSTO – ANO HANA: 466 voti

Narra la storia di un gruppo di amici afflitti dopo la morte di un loro compagno. I fantasmi del passato li faranno riavvicinare per sistemare le faccende lasciate in sospeso dalla tragedia.

4° POSTO – KUROKO’S BASKET: 525 voti

Anche il basket ha il suo ruolo chiave in un momento tragico come la dipartita. Si tratta del secondo anime più votato dal pubblico femminile.

3° POSTO – ANGEL BEATS! 538 voti

Al terzo posto troviamo il celebre Angel Beats, il quale è ambientato per ironia della sorte nell’aldilà, in una scuola dove vengono mandati gli spiriti di coloro che sono morti senza realizzare ciò che volevano. La speranza di poter tornare a vivere è la motivazione che gli spinge a proseguire dopo la morte.

2° POSTO – GINTAMA: 698 voti

Ci stiamo avvicinando al vincitore di questa lista. Al secondo posto troviamo l’anime tratto dal manga di Hideaki Sorachi, il quale desidera passare gli ultimi momenti con Gintoki Sakata.

1° POSTO – CLANNAD: 746 voti

Al primo posto non poteva esserci che Clannad, un anime cosi straziante, deprimente ma allo stesso tempo romantico che porta coloro che lo vedono a riflettere sull’importanza della vita e l’amore. Tutti i personaggi hanno un tragico passato e dovrà fare i conti con i loro fantasmi. La serie si suddivide in 2 stagioni.

Con questo si conclude la classifica degli Anime più richiesti in punto di morte il che è macabro ma dopotutto si tratta di un sondaggio condotto per pura curiosità. E voi tra i 20 quali preferite oppure ne avete di vostri? Se si siamo curiosi di conoscere la vostra classifica, per tanto vi invitiamo a condividerla con noi e la community attraverso un commento.

