Dragon Ball Super: Svelati gli episodi di Dicembre e Gennaio

Mentre Dragon Ball Super si prepara al suo esordio in ITALIA, in Giappone l’Anime prosegue senza sosta ed oggi siamo venuti a conoscenza dei nuovi episodi che andranno in onda da Dicembre a Gennaio e che vogliamo condividere con voi.

Come prosegue Dragon Ball Super?

Dopo l’arco narrativo incentrato su Zamasu ed alcuni episodi spinoff come il combattimento tra Goku e Arale, arrivano gli episodi incentrati sull’Assassino del 6° Universo, incaricato di uccidere Goku e ci riuscirà nell’episodio intitolato Goku Muore” L’ordine di assassinio che deve essere eseguito, disponibile in Streaming da ieri.

L’anime si conclude quest’anno con l’episodio 72 intitolato Un contrattacco!? La tecnica d’assassinio invisibile che andrà in onda il 25 Dicembre, mentre il primo Gennaio è prevista una pausa, dopo di che Dragon Ball Super ripartirà con nuovi episodi intitolati:“Gohan apparirà in un film!?” che andrà in onda l’8 Gennaio e “Per cui/colei che lo/l’ama” previsto per il 15 Gennaio con l’aggiunta di episodi spinoff previsti per Febbraio e che daranno il via ad un nuovo arco narrativo incentrato sul Re Supremo Zeno.

I primi episodi in italiano andranno in onda il 23 Dicembre 2016 alle ore 13:45 tramite Mediaset con le stesse voci di un tempo. La serie è basta sugli avvenimenti dopo la sconfitta di Majin Bu. Ogni domenica è possibile vedere un nuovo episodio in streaming con i sottotitoli in italiano grazie al lavoro svolto dalle community, se volete vedere la saga in ITALIANO non vi resta che attendere pochi giorni!