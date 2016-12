Nuova serie animata per i Pokèmon

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che presto andranno in onda i primi episodi della serie animata Pokémon Sole e Luna con nuovi personaggi e avventure piene di azione, in linea con la grande tradizione narrativa dell’universo Pokémon.

Oltre alla possibilità di guardare i primi due episodi della nuova serie in anteprima assoluta prima della sua consueta programmazione, i fan Pokémon europei potranno anche godersi il debutto dell’ultimissimo film Pokémon Volcanion e la meraviglia meccanica. Il film e i primi episodi della nuova stagione andranno in onda il 19 novembre sul canale italiano K2. Le date e gli orari di programmazione di altri cartoni animati Pokémon verranno annunciati in seguito.

A partire dal 6 dicembre, inoltre, è prevista in Europa la distribuzione tramite la app TV Pokémon di uno speciale QR Code. Una volta letto all’interno del gioco, il giocatore sarà in grado di ottenere il Pokémon misterioso Magearna. E non solo: i giocatori che acquisteranno una copia di Pokémon Sole e Pokémon Luna e si collegheranno a Internet tra il 23 novembre 2016 e l’11 gennaio 2017 potranno ottenere tramite Dono Segreto uno speciale Munchlax provvisto di Snorlactium Z.

E per chi non volesse aspettare, c’è sempre la versione demo speciale di Pokémon Sole e Pokémon Luna già disponibile per il download gratuito dal Nintendo eShop. I giocatori che giocheranno alla demo avranno la possibilità di trasferire il loro Greninja dalla demo alla versione completa di Pokémon Sole e Pokémon Luna quando queste verranno pubblicate a fine mese.